Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США вийдуть із міжнародної угоди про відкрите небо, про це прямо говорить президент Дональд Трамп і уже готовий зробити офіційне оголошення; у Харкові артисти опери та балету зіграли карантинну виставу у гримерках, під балконом багатоповерхівки та у власних квартирах; ці вихідні в Україні будуть холодними і мокрими.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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