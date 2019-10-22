Факти ICTV – Випуск 7:45 (22.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: можливість зустрічі в нормандському форматі обговорили французький та російський президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін; чеські спецслужби розповіли, що знешкодили цілу мережу російських шпигунів, що діяла в країні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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