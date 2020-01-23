Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський відвідав Український дім у Давосі; Porsche представив доступні версії 718 моделей Cayman та Boxster GTS; ВООЗ вирішить, чи вважати китайський коронавірус глобальною небезпекою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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