Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: безкоштовний магазин Дякую! працює в Чернігові, тут розраховуються не грошима, а словами подяки; результати дослідження про сексуальне життя українських підлітків оприлюднив дитячий фонд ООН – ЮНІСЕФ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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