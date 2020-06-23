Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.06.2020)

Андрій Майдан

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один із регіонів Іспанії знову посилює карантинні обмеження – через кілька нових осередків коронавірусу; тіла ще двох чоловік рятувальники знайшли у будинку, який вибухнув у столичному районі Позняки; на Одеському узбережжі з танкера Delfi, який уже понад півроку лежить у морі, розлилося пальне.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV — Випуск 18:45 (29.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (29.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (29.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (29.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 15:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 15:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 8:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 8:45 (28.01.2022)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (28.01.2022)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (28.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 21:10 (27.01.2022)
Факти ICTV — Випуск 21:10 (27.01.2022)
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка