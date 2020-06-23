Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один із регіонів Іспанії знову посилює карантинні обмеження – через кілька нових осередків коронавірусу; тіла ще двох чоловік рятувальники знайшли у будинку, який вибухнув у столичному районі Позняки; на Одеському узбережжі з танкера Delfi, який уже понад півроку лежить у морі, розлилося пальне.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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