Факти ICTV – Випуск 7:45 (23.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: унікальну процедуру провели у Данії – там, пересунули маяк, не розбираючи його; Volkswagen представив новий купеподібний кросовер. Новинку Volkswagen Atlas Cross Sport продаватимуть в Америці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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