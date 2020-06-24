Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Західній України вирує негода: у Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях підтоплені міста і села; після трьох місяців карантину відкрився львівський аеропорт; попередній список країн, для яких Євросоюз відкриє кордони вже з 1 липня, отримало американське видання The New York Times.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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