Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: десяток обстрілів та один поранений боєць на Донбасі; у Харкові школярі та дорослі фактично зацькували дитину через шматок торту; майже 10 тисяч учасників бігли міжнародний марафон на півдні Китаю.

Опубліковано Жовтень, 24 в 9:30



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