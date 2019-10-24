Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 27 країн-учасниць Євросоюзу готові знову відтермінувати Brexit; чилійський президент Себастьян Пінера відреагував на масові протести; Mazda виходить на ринок електрокарів. Японці презентували свій перший повністю електричний автомобіль. Новий Mazda MX-30 показали на автошоу в Токіо.

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