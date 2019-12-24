Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: надзвичайний стан оголосили на Галапагосах через витік нафти. Біля островів з унікальною екосистемою зазнала аварії баржа, на якій було 2,5 тис. літрів сировини; у Франції заборонили продавати взимку місцеві літні овочі та фрукти. Таке рішення ухвалив Національний комітет із органічного сільського господарства.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.