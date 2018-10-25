Факти / Відео / Факти. Випуски / Факти ICTV - Випуск 7:45 (25.10.2018)/

Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій півтора десятка обстрілів та один поранений захисник; НАТО разом із союзниками розпочинають наймасштабніші з часів холодної війни навчання; держава оплачуватиме оренду житла поліцейським.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.10.2018)
Факти ICTV. Спорт (24.10.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка