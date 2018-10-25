Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій півтора десятка обстрілів та один поранений захисник; НАТО разом із союзниками розпочинають наймасштабніші з часів холодної війни навчання; держава оплачуватиме оренду житла поліцейським.

Опубліковано Жовтень, 25 в 9:46



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