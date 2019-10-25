Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє депутатів зі Слуги народу хочуть дати свідчення у справі про хабарі; негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва закликали міністерства закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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