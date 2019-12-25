Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до примирення та злагоди закликала співвітчизників британська королева Єлизавета у різдвяному зверненні; в окупованому Криму продають українські ялинки з Івано-Франківська; Mercedes розпочав продажі свого другого повністю електричного авто Mercedes eSprinter.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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