Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.03.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знаменитості які тепер працюватимуть на компанію Apple; авіакомпанії British Airways випадково приземлилися не там, де треба. Пасажири летіли до Німеччини, а потрапили до Шотландії; німецький Volkswagen повністю припиняє виробництво культового компактного авто Бітл, який за майже 70 років став символом народного автомобіля.
2019-03-26
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