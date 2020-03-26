Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вже 145 випадків інфікування коронавірусом COVID-19; підприємцям, які зупинили свій бізнес на час карантину, нададуть кредитні канікули; громадський транспорт Дніпра перевозитиме лише людей, які забезпечують найнеобхіднішу роботу міста.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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