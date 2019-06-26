Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу на сході п’ятеро поранених українських військових та ще двоє армійців зазнали бойового травмування; соціальна мережа Facebook внесла Україну до списку держав, де політична реклама перевіряється ретельніше.

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