Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: керівництво Євросоюзу все ще намагається зв’язатися з виконувачем обов’язків президента білорусі Олександром Лукашенком; на фронті на Донбасі повна тиша; заворушення та сутички з поліцією вже кілька днів не припиняються у місті Кеноші в американському штаті Вісконсін; напередодні сильна злива затопила кілька районів Вінниці та повалила дерева.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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