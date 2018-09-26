Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: внаслідок ворожих обстрілів 5 наших захисників поранені на Донбасі; Петро Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас; у столиці з’явилися камери схову для собак.

Опубліковано Вересень, 26 в 10:34



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