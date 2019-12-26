Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: щонайменше 16 людей стали жертвами тайфуну Фанфон на Філіппінах; квартет із Тернополя виконав знаменитий Щедрик на найвищій телевізійній вежі Канади; індійський автовиробник Tata розпочав приймати заявки на новий електричний кросовер Tata Nexon EV.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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