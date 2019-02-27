Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четверо українських воїнів поранені на фронті; затори у Москві та біля неї, вчора рух був заблокований тому, що там їхав конвой із двома міжконтинентальними балістичними ракетами; Peugeot готує до прем’єри свій субкомпактний хетчбек.

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