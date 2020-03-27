Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у 40 українців підтвердили коронавірус за останню добу; у Криму кількість госпіталізованих із пневмонією сягнула 1000 осіб; міжнародний валютний фонд готовий збільшити фінансування для України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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