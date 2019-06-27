Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відведення військ у Станиці Луганській під наглядом ОБСЄ – це хороший крок; потужний вибух прогримів напередодні у центрі Відня; центрвиборчком затвердив форму бюлетенів на позачергові парламентські вибори 21 липня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15

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