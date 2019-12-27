Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Одеса на межі техногенної катастрофи – під загрозою затоплення промисловий мікрорайон Пересип; зросла кількість жертв руйнівного тайфуну, що пронісся Філіппінами; традиційне ворожіння перед Новим роком провели перуанські шамани.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.