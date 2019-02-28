Факти ICTV – Випуск 7:45 (28.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Маріуполі поліція разом зі спецслужбами вилучила великий арсенал зброї та боєприпасів; сьогодні у Вʼєтнамі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин вирішать майбутнє програми ядерної зброї КНДР; британський принц Вільям та його дружина Кейт опановували напередодні нову професію – бармена.

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