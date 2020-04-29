Факти ICTV – Випуск 7:45 (29.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Москві за останню добу побили антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу – жертвами хвороби стали одразу 67 людей; десятки тисяч листівок на День народження отримав британський ветеран Том Мур, який став відомим, коли зібрав 28 млн фунтів стерлінгів для лікарів; в Одесі готуються до відкриття курортного сезону – водолази почали очищати морське дно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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