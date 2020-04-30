Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у селі Давидів на Львівщині експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу; від коронавірусу на планеті вже одужали понад мільйон людей; на передовій один наш захисник дістав бойове травмування, за минулу добу ворог атакував 15 разів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.