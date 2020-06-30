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Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа; російська влада звітує – 76% опитаних висловились “за” внесення змін до Конституції, що фактично означає обнуління президентських термінів Путіна; у сафарі-парку на Арабатській стрілці бейбі-бум. Троє тигренят народила молода амурська тигриця Міра. Ще одного – її сусідка тигриця Мія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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