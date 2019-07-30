Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Москві тривають мітинги та арешти, російські силовики затримали ще 50 учасників протестів; забіг дорогою смерті пройшов у Болівії; визначаються чергові учасники третього раунду відбору Ліги чемпіонів УЄФА; Леся Цуренко вийшла до другого кола тенісного турніру у Вашингтоні з призовим фондом у 250 тисяч доларів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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