Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті – один поранений, ворог два десятки разів порушував режим тиші; Рада Безпеки ООН сьогодні проведе відкрите засідання, де обговорюватимуть ситуація на окупованих територіях Донбасу; погодні негаразди накрили Європу – це переважно дощі та спричинені ними повені.

Опубліковано Жовтень, 30 в 9:05



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