Факти ICTV – Випуск 7:45 (31.07.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ятьох кримських татар, фігурантів справи Хізбут-Тах-рір етапували з російського Ростова в окупований Крим; Джо Байден – головний суперник Дональда Трампа на чергових президентських виборах у США 2020 року; німецький BMW знімає з виробництва одразу кілька своїх моделей; Україна прийме Чемпіонат світу з мініфутболу.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.
2019-07-31
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