Факти ICTV – Випуск 7:45 (31.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам України за підтримку в Раді Безпеки ООН; двоє постаждалих і один зниклий безвісти під час масштабної пожежі на нафтовому підприємстві в Росії; у Парижі відбувся шоколадний показ мод.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-31
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