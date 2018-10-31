Факти ICTV – Випуск 7:45 (31.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам України за підтримку в Раді Безпеки ООН; двоє постаждалих і один зниклий безвісти під час масштабної пожежі на нафтовому підприємстві в Росії; у Парижі відбувся шоколадний показ мод.

Опубліковано Жовтень, 31 в 9:19



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