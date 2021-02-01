Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: маємо понад 2 тис. нових випадків коронавірусу, а у світі уже заразилось понад 100 млн людей; на Донбасі стало гарячіше. Від самого ранку російські бойовики ведуть обстріли наших позицій; вони щодня працюють з хворими на Covid, але не мають ні доплат, ні страховок – скандальна історія від медиків з Миколаєва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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