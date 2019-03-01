Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: маргарин замість масла. Хто годував дітей в Миколаївських школах та дитсадках неякісними продуктами; сім гектарів лісу – за лічені дні. В рекреаційній зоні Пуща Водиця заради житлового масиву нищать столітні дерева; як п’яний російський капітан суховантажу мало не розтрощив міст у порту Південної Кореї.

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