ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 01.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: маргарин замість масла. Хто годував дітей в Миколаївських школах та дитсадках неякісними продуктами; сім гектарів лісу – за лічені дні. В рекреаційній зоні Пуща Водиця заради житлового масиву нищать столітні дерева; як п’яний російський капітан суховантажу мало не розтрощив міст у порту Південної Кореї.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (01.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (01.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (01.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (01.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (28.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.02.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка