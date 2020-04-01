Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четверо людей померли в Україні через коронавірус – загалом недуга забрала 17 життів. Кількість виявлених інфікованих вже 645; невтішна доба на фронті: один наш військовий загинув, є поранені; маски, апарати штучного дихання та інше обладнання – великий бізнес у світі перепрофілюється, щоб разом з усіма долати епідемію. Україна не виняток; туристична галузь країни, через коронавірус, зазнає шалених збитків. Не усі комплекси переживуть карантин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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