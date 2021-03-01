Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: менше 10% населення Землі мають антитіла до коронавірусу; українські активісти запустили на територію анексованого Криму жовто-блакитний прапор з посланням до кримчан; на Харківщині зацькували вчительку, яка креативно викладала свій предмет; у США оголосили переможців кінопремії Золотий глобус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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