Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з коронавірусом в Україні та світі; Франція на місяць вводить повний локдаун; чому дороги в Черкаській області досі не відремонтовані; стрілянина у США; в Україні збільшують пенсійний вік; чому виникають розлади сну та як чи можна цього уникнути; у світі відзначають День сміху.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (01.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (31.03.2021)
Факти ICTV. Спорт (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (30.03.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка