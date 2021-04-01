Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з коронавірусом в Україні та світі; Франція на місяць вводить повний локдаун; чому дороги в Черкаській області досі не відремонтовані; стрілянина у США; в Україні збільшують пенсійний вік; чому виникають розлади сну та як чи можна цього уникнути; у світі відзначають День сміху.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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