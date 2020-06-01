Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні черговий етап послаблення карантину, відриваються садочки і спортзали; сутички на кордоні, на пунктах пропуску почали ретельніше перевіряти буси, які везуть товари з Європи; в Києві та області запрацювала автоматична відеофіксація порушень швидкості, порушника виявили в першу ж хвилину роботи системи; корабель Ілона Маска успішно прибув на МКС.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.