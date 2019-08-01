Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики знову порушили перемир’я і збільшують кількість обстрілів; вже сьогодні біля мосту в Станиці Луганській почнуть розміновувати територію; дим від лісових пожеж у Сибіру дістався Монголії; майже 80% житла в Україні в неякісному стані.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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