Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знімати санкції з Росії ще зарано – обмін полоненими та в’язнями, Німеччина вважає не достатнім кроком; знищити корупцію, податки не підвищувати і не чіпати малих підприємців – у Свободі слова урядовці презентували програму на п’ять років; повалені дерева, металеві стовпи та побиті машини – Україну атакував потужний буревій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

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