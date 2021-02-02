Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні додалося понад 2 тис. 300 хворих на коронавірус; Україна матиме більше підтримки від США у протистоянні з Росією, а от щоб бути з НАТО, треба ще попрацювати; складні погодні умови прогнозують в Україні – через сильні снігопади в українських Карпатах очікують сходження лавин; отруєння дітей у Кропивницькому; танкові навчання резерву.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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