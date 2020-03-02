Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російсько-асадівська коаліція зазнає великих втрат у Сирії від атак турецького війська; українські лікарні готові приймати хворих на коронавірус; українців пропускатимуть до Росії лише із закордонними паспортами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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