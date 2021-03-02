Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову багато поранених на Донбасі – на вибуховому пристрої підірвалась автівка з українськими військовими; резонансні заяви міністра охорони здоров’я Максима Степанова; через недовіру до пологових будинків породіллі часто вибирають народжувати вдома; до України прибуває з візитом президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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