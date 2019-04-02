Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський перший, за ним Порошенко – ЦВК залишилося підрахувати 2% електронних протоколів; конкурентно і в безпечній атмосфері – Європарламент та країни великої сімки позитивно оцінили процес голосування в Україні; російські бойовики посилили активність на передовій – за добу маємо 18 обстрілів. Є поранені.

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