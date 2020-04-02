Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на цей ранок в Україні підтверджено 149 нових випадків зараження коронавірусом, інфікованих вже 794 людини; на фронті троє поранених; через карантин українці позбуваються грошей. 60% заявили про фінансові втрати через епідемію коронавірусу; в Іспанії, яка на третьому місці у світі за кількістю заражень коронавірусом, доводиться протистояти новому лихові. В країні потужна повінь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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