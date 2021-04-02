Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельні рекорди коронавірусу в Україні та найбільший антирекорд інфікованих за весь час пандемії в державі; Бразилія стала епіцентром пандемії, а США вже вакцинували третину дорослого населення; чи можна в Україні побороти незаконне вирубування лісів; які нові кроки зробило людство для освоєння Марсу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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