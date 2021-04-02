Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельні рекорди коронавірусу в Україні та найбільший антирекорд інфікованих за весь час пандемії в державі; Бразилія стала епіцентром пандемії, а США вже вакцинували третину дорослого населення; чи можна в Україні побороти незаконне вирубування лісів; які нові кроки зробило людство для освоєння Марсу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (02.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (02.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (01.04.2021)
Факти ICTV. Спорт (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.04.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.03.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (31.03.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка