Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельні рекорди коронавірусу в Україні та найбільший антирекорд інфікованих за весь час пандемії в державі; Бразилія стала епіцентром пандемії, а США вже вакцинували третину дорослого населення; чи можна в Україні побороти незаконне вирубування лісів; які нові кроки зробило людство для освоєння Марсу.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2021-04-02
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