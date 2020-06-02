Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.06.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: третій етап виходу з карантину, напередодні в Україні відкрилися спортзали та фітнес-центри; майже 36 тис. фактів перевищення швидкості зафіксували камери у Києві та області за один день; світ і далі послаблює карантин, приймати туристів готуються Греція, Туреччина та Єгипет; протести у США.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2020-06-02
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