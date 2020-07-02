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Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чому йде голова Нацбанку Яків Смолій? Що це може означати для українців і чи вплине на стабільність гривні; понад 600 нових інфікованих в Україні. Майже 11 млн  хворих у світі. Нові спалахи у США; у Луцьку жителі п’ятиповерхівки воюють проти ресторану, який відкрили в них на першому поверсі; відкрився для туристів курортний Трускавець. Чи є вже відпочивальники і чи вплинув коронавірус на ціни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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