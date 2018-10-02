Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тривожна ніч на передовій – ворог понад 20 разів бив по українських позиціях; в Індонезії новий землетрус; у студії Свободи слова прем’єр Володимир Гройсман розповів, чим далі житиме країна.

Опубліковано Жовтень, 02 в 10:03



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.