Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тривожна ніч на передовій – ворог понад 20 разів бив по українських позиціях; в Індонезії новий землетрус; у студії Свободи слова прем’єр Володимир Гройсман розповів, чим далі житиме країна.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-02
Теги: Факти 8.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.