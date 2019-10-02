Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: проти миру за Штайнмайєром – вночі українці виходили на мітинги. Водночас президент переконує – зради не має; не про війну, Україну та мир, а знову про своє – євробляхерам зранку пікетують парламент; без магазину, школи та лікарні – на Закарпатті зникає село Лікіцари. У колись багатолюдному місці тепер живуть всього 12 людей.

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