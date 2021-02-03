Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: резонансне рішення Ради нацбезпеки та оборони. Заблоковано роботу трьох телеканалів. 112, Newsone і Zik поза ефіром; в Україні тисячі нових хворих, 165 померло, а МОЗ іще раз нагадав, як проходитиме вакцинація українців; на фронті напруження не спадає. Вже сьогодні ворог тричі обстрілював позиції наших захисників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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